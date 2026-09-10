Дві українські тенісистки вийшли у чвертьфінал парного розряду юніорського US Open

Молоді українські тенісистки Антоніна Сушкова та Поліна Скляр вийшли до чвертьфіналу парного розряду юніорського US Open.

17-річна Сушкова разом із індійкою Мааєю Раджешваран Реваті у матчі другого кола обіграли п'ятий сіяний чеський дует Яна Ковачкова/Катержина Заїчкова з рахунком 2:6, 6:2, 10-7.

15-річна Скляр та представниця Ямайки Алісса Джеймс, посіяні під восьмим номером перемогли британсько-боснійську пару Даніелла Бріттон/Теа Ковачевич – 6:1, 2:6, 10-4.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

1/8 фіналу, 9 вересня

Антоніна Сушкова (Україна)/Маая Раджешваран Реваті (Індія) – Яна Ковачкова/Катержина Заїчкова (Чехія)

Поліна Скляр (Україна)/Алісса Джеймс (Ямайка) – Даніелла Бріттон (Велика Британія)/Теа Ковачевич (Боснія і Герцеговина) 6:1, 2:6, 10-4

У чвертьфіналах Сушкова і Реваті зустрінуться з четвертим сіяним "нейтральним" дуетом Феліцата Дорофеєва-Рибас/Анна Пушкарьова.

Скляр і Джеймс протистоятимуть сестрам Анніці та Крістіні Пенічковим зі США.

Нагадаємо, що Скляр останньою з українок залишила одиночні юніорські змагання на US Open на стадії 1/8 фіналу.