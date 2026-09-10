У росіянки здали нерви: Андрєєва жбурнула ракетку після вильоту з US Open

"Нейтральна" російська тенісистка Мірра Андрєєва не стримала емоцій після поразки від американки Коко Гофф у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США.

Матч вийшов надзвичайно напруженим і тривав 2 години 21 хвилину. Андрєєва потужно розпочала зустріч та забрала перший сет із рахунком 6:2, однак Гофф зуміла переламати перебіг протистояння. Американка виграла другий сет на тайбрейку – 7:6(7), а у вирішальній партії дотиснула суперницю – 6:2.

Після фінального розіграшу Андрєєва не приховувала розчарування. Росіянка підійшла до своєї лави, взяла ракетку та просто жбурнула її в бік місця, де лежали її речі та стояли запасні ракетки.

Кидок виявився настільки сильним, що ракетка Андрєєвої збила кілька запасних ракеток, які стояли поруч. Емоційний момент одразу привернув увагу глядачів та потрапив у трансляцію.

Нагадаємо, не так давно на Вімблдоні Мірра зганьбилася перед великим натовпом, бивши себе ракеткою по голові під час матчу.

Раніше у росіянки зірвало дах у матчі на Ролан Гаррос, під час якого вона послала власну тренерку на три літери.