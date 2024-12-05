Світоліна: Сподіваюсь зіграти на Australian Open-2025

Українська тенісистка Еліна Світоліна (23) повернулася на корт після відновлення від пошкодження ноги та планує виступити на Australian Open-2025.

Цією інформацією українка поділилася в інтерв'ю Українській Правді.

"Я вже відновлююсь два місяці. Сьогодні повертаюсь на корт, буду тренуватися. Я займалась фізичною підготовкою і вже буду виходити, грати на карті. Це займає деякий час, але сподіваюсь, що в січні буду грати Australian Open.

Трохи хвилююсь, як буде витримувати нога навантаження, як я буду себе почувати на корті під час матчу, але це нормальні людські відчуття. Я думаю, що з часом воно піде і для мене буде комфортніше грати і думати про ногу, а про матч і що треба робити. Сподіваюсь нога буде витримувати навантаження і буде себе почувати добре", – сказала Світоліна.

Еліна Світоліна, яка у вересні перенесла операцію на нозі та достроково завершила попередній сезон. Наразі українка знаходиться на 23 місці в рейтингу WTA.

Нагадаємо, що після виступу на US Open-2024 українка зізналась, що перенесла мініоперацію прямо під час Відкритого чемпіонату США.