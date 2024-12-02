Рейтинг WTA: Костюк та Світоліна – у першій тридцятці, Калініна та Снігур піднялися
У понеділок, 2 грудня, був оновлений офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA.
Як і тиждень тому, перша десятка не зазнала змін: Аріна Сабалєнка тримає статус найкращої тенісистки світу.
Вона випереджає Ігу Швьонтек, яка нещодавно опинилася в епцентру допінг-скандалу.
Перша ракетка України Марта Костюк, яку пограбували у Мілані, залишилась на 18-му місці. Так само Еліна Світоліна продовжує займати 23-тє місце.
Ангеліна Калініна тим часом піднялася на 57-ме місце, а Дар'я Снігур відіграла одразу п'ять позицій. Але Катаріна Завацька опустилася на один рядок рейтингу.
Рейтинг WTA (2 грудня)
1. Аріна Сабалєнка (-) – 9416
2. Іга Швьонтек (Польща) – 8370
3. Коко Гофф (США) – 6530
4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5344
5. Чжен Ціньвень (Китай) – 5340
6. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5171
7. Джессіка Пегула (США) – 4705
8. Емма Наварро (США) – 3589
9. Дарія Касаткіна (-) – 3368
10. Барбора Крейчикова (Чехія) – 3214
...
18. Марта Костюк (Україна) – 2493
23. Еліна Світоліна (Україна) – 1942
33. Даяна Ястремська (Україна) – 1607
57 (58). Ангеліна Калініна (Україна) – 1030
100. Юлія Стародубцева (Україна) – 762
117. Леся Цуренко (Україна) – 648
139 (144). Дар’я Снігур (Україна) – 538
216. Анастасія Соболєва (Україна) – 329
224 (223. Катаріна Завацька (Україна) – 315
Нагадаємо, що днем раніше Вадим Урсу виступив у фіналі єгипетського турніру ITF M15, де він зустрівся з представником Чехії.