Рейтинг WTA: Костюк та Світоліна – у першій тридцятці, Калініна та Снігур піднялися

У понеділок, 2 грудня, був оновлений офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA.

Як і тиждень тому, перша десятка не зазнала змін: Аріна Сабалєнка тримає статус найкращої тенісистки світу.

Вона випереджає Ігу Швьонтек, яка нещодавно опинилася в епцентру допінг-скандалу.

Перша ракетка України Марта Костюк, яку пограбували у Мілані, залишилась на 18-му місці. Так само Еліна Світоліна продовжує займати 23-тє місце.

Ангеліна Калініна тим часом піднялася на 57-ме місце, а Дар'я Снігур відіграла одразу п'ять позицій. Але Катаріна Завацька опустилася на один рядок рейтингу.

Рейтинг WTA (2 грудня)

1. Аріна Сабалєнка (-) – 9416

2. Іга Швьонтек (Польща) – 8370

3. Коко Гофф (США) – 6530

4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5344

5. Чжен Ціньвень (Китай) – 5340

6. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5171

7. Джессіка Пегула (США) – 4705

8. Емма Наварро (США) – 3589

9. Дарія Касаткіна (-) – 3368

10. Барбора Крейчикова (Чехія) – 3214

...

18. Марта Костюк (Україна) – 2493

23. Еліна Світоліна (Україна) – 1942

33. Даяна Ястремська (Україна) – 1607

57 (58). Ангеліна Калініна (Україна) – 1030

100. Юлія Стародубцева (Україна) – 762

117. Леся Цуренко (Україна) – 648

139 (144). Дар’я Снігур (Україна) – 538

216. Анастасія Соболєва (Україна) – 329

224 (223. Катаріна Завацька (Україна) – 315

Нагадаємо, що днем раніше Вадим Урсу виступив у фіналі єгипетського турніру ITF M15, де він зустрівся з представником Чехії.