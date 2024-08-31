Світоліна перенесла міні-операцію на US Open-2024

Українській тенісистці Еліні Світоліній (28) довелося робити невелику операцію прямо під час Відкритого чемпіонату США.

Про це розповіла Світоліна після поразки від Коко Гофф у третьому колі турніру.

"Я травмувала ногу ще минулого року, коли відпочивала вже після US Open. Наразі ця травма повернулася трохи в Монтерреї минулого тижня. Загалом я відмучилась з нею скільки... Тобто я не тренувалася в ці дні, коли не було матчів. Тобто це не нормально, по-перше. По-друге, мені зробили міні-операцію після першого кола, тому було дуже велике питання, чи гратиму друге коло.

І якось сталося якесь диво, що я не відчувала ногу у другому колі. А зараз уже було три сета. Вже накопичилося мікротравм, які теж болять. Що я можу сказати? Наразі вже кінець сезону, і всі мають якісь свої травми, і все трапляється.

Дуже шкода, що я не змогла нормально дограти третій сет. Сподіваюся, що зможу зараз відновитись та дограти кінець року", – сказала Світоліна.