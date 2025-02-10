50 відтінків Костюк: відео того, як Марта запиває ліки стало мемом у соцмережах
Перша ракетка України Марта Костюк потрапила в об'єктив камер під час перерви у матчі в Досі проти представниці Туреччини Зейнеп Сонмез, яку вона здолала з рахунком 6:3, 6:3.
Тенісистка пила ліки і, здається, смак в них був не дуже приємний. Вираз обличчя Марти декілька разів змінювався і здавалося, що їй навіть зле.
Цим епізодом Костюк поділилася у себе в соцмережах, з гумором відреагувавши на відео, яке вже стало мемом.
Нагадаємо, у наступному раунді турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025 українка зіграє проти третьої ракетки світу Коко Гофф.
Матч Марти проти американської тенісистки відбудеться у вівторок, 11 лютого.
Напередодні Жіноча тенісна організація (WTA) оновила рейтинг спортсменок. Костюк залишилася першою ракеткою України, посідаючи 21 строчку.