Костюк вдало стартувала на великому турнірі у Досі

Українська тенісистка Марта Костюк (22) вийшла до другого кола турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

На старті змагань за 1 годину 34 хвилини Костюк перемогла представницю Туреччини Зейнеп Сонмез (95) з рахунком 6:3, 6:3.

Після відіграного потрійного брейк-пойнту у першому ж геймі українка заволоділа перевагою, яку не віддавала протягом усієї гри.

Костюк за матч 2 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 6 помилок на подачі та 2 брейки з 12 шансів.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Перше коло, 9 лютого

Марта Костюк (Україна) – Зейнеп Сонмез (Туреччина) 6:3, 6:3

Це була перша зустріч тенісисток. У наступному раунді змагань Марта зіграє проти третьої ракетки світу Коко Гофф (США).

Нагадаємо, що напередодні стали відомі суперниці Костюк та ще двох українок у парному розряді турніру в Досі.