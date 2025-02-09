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Костюк вдало стартувала на великому турнірі у Досі

Станіслав Матусевич — 9 лютого 2025, 17:48
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty images

Українська тенісистка Марта Костюк (22) вийшла до другого кола турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

На старті змагань за 1 годину 34 хвилини Костюк перемогла представницю Туреччини Зейнеп Сонмез (95) з рахунком 6:3, 6:3.

Після відіграного потрійного брейк-пойнту у першому ж геймі українка заволоділа перевагою, яку не віддавала протягом усієї гри.

Костюк за матч 2 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 6 помилок на подачі та 2 брейки з 12 шансів.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000
Доха, Катар, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Перше коло, 9 лютого

Марта Костюк (Україна) – Зейнеп Сонмез (Туреччина) 6:3, 6:3

Це була перша зустріч тенісисток. У наступному раунді змагань Марта зіграє проти третьої ракетки світу Коко Гофф (США).

Нагадаємо, що напередодні стали відомі суперниці Костюк та ще двох українок у парному розряді турніру в Досі.

Марта Костюк WTA 1000

Марта Костюк

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