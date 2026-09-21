Газонний каток наїхав на колишнього гравця збірної Англії просто під час розминки

Колишній футболіст збірної Англії Ендрос Таунсенд потрапив у моторошний інцидент під час матчу чемпіонату Таїланду. 35-річний гравець Прачуапа саме розминався біля поля, коли на нього раптово наїхав важкий моторизований каток для газону.

Курйозний і водночас небезпечний епізод стався під час перерви матчу тайської Ліги 1 проти Паттані.

Таунсенд, який залишився в запасі, вийшов на поле разом з іншими резервістами для розминки. Під час одного з вправ англієць приймав м'яч і не помітив, що просто за його спиною рухається спеціальна техніка.

Водій катка не встиг зупинитися та збив футболіста. Найстрашніше сталося після падіння — ноги Таунсенда опинилися під важким роликом. Здавалося, що після такого інциденту про продовження матчу не може бути й мови.

Однак після огляду медичного штабу стало зрозуміло, що серйозної травми футболіст, на щастя, не отримав. Таунсенд самостійно піднявся на ноги й навіть продовжив розминку, чим неабияк здивував присутніх.

А неймовірна історія отримала ще більш несподіване продовження. Уже в компенсований час колишній гравець Тоттенгема, Ньюкасла та Евертона вийшов на поле на заміну.

У підсумку Прачуап переміг Паттані з рахунком 3:0, а Таунсенд після зіткнення з газонним катком не лише залишився без серйозної травми, а й допоміг команді завершити матч перемогою.

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