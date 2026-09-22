Голанд відтворив свій легендарний мем разом із зірковим блогером

Зірка Манчестер Сіті Ерлінг Голанд знову продемонстрував своє почуття гумору. Норвежець влаштував несподівану колаборацію із популярним ютубером MrBeast, справжнє ім'я якого Джеймс Дональдсон, і разом вони відтворили один із найвідоміших мемів за участю футболіста.

Голанд навіть жартома назвав їхню зустріч "колаборацією двох ютуберів", хоча цього разу він явно прийшов не лише для спільного відео. Футболіст вирішив подарувати фанатам ще один епізод зі своєї величезної колекції мемів.

Йдеться про вірусне відео, на якому Голанд нібито їсть, а потім раптово помічає у дзеркалі моторошне зображення та лякається власного відображення.

Haaland scared of none but he's scared of himself😭 pic.twitter.com/pl6VvJzSuU — गाभरु🚩 (@thoda_rude_hu) July 6, 2026

Мем свого часу заполонив соцмережі й настільки пасував до кумедного образу норвежця, що швидко став одним із найбільш впізнаваних жартів навколо футболіста.

Щоправда, оригінальний ролик був створений за допомогою штучного інтелекту. Але тепер Голанд вирішив сам відтворити цю сцену вже в реальному житті.

Під час спільного запису з MrBeast вони обоє зіграли момент із "переляком" перед моторошним зображенням, фактично перетворивши старий мем на живу версію.

Раніше повідомлялося, що Голанд записав відео, на якому реагує на всі меми, що були створені фанатами під час чемпіонату світу-2026.