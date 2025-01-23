Повернення Світоліної та криза Костюк. Підсумки старту сезону для українських тенісисток

Після програшу Еліни Світоліної Медісон Кіз у чвертьфіналі Australian Open 2025, українок в основній сітці змагання не залишилося. Тож саме час підбивати певні підсумки перших турнірів сезону для наших тенісисток.

Цьогоріч у першому мейджорі року брали участь шестеро представниць України. Усі найкращі на поточний момент.

Дар'я Снігур пройшла крізь сито кваліфікації та у першому раунді дала бій 11-й ракетці турніру Даніель Коллінз. Навряд чи можна було вимагати більшого від молодої гравчині, яка через свою антропометрію й наприкінці кар’єри виглядатиме підлітком. Через це не варто очікувати від Дар'ї видатних звершень. Повторила тогорічний результат, захистила очки – добре, молодець.

Важко оцінити нинішній стан Юлії Стародубцевої. Тенісистка отримала пошкодження в Окленді в останній день старого року, через що довелося знятися з гри проти Жаклін Крістіан, а на старті АО-2025 жереб звів її з 29 ракеткою світу Лейлою Фернандес. Очікувана поразка призвела до того, що з нового тижня Стародубцева залишить топ-100.

Ангеліна Калініна здивувала на п’ятисотці у Брісбені, дійшовши там до півфіналу, зокрема здолавши п’яту сіяну, так звану "нейтралку", Діану Шнайдер. А ось у Мельбурні трохи не пощастило з жеребом, адже Унс Жабер, хоч зараз за рейтингом і не входить до числа сіяних на Шоломі, продовжує залишатися небезпечною в атаці. З її потужністю Ангеліна так і не змогла впоратися.

Щодо перспектив Калініної, багато що залежатиме від її психологічного стану. Як ми знаємо, у 18 років вона вважалася дуже перспективною тенісисткою, але важка травма при виконанні подачі призвела до свого роду ментального блоку при здійсненні цього елементу надалі на довгий час. А після сенсаційного і вкрай важкого виходу у фінал тисячника в Римі у 2023-му, через насамперед емоційне вигоряння був провалений залишок того сезону. Таке буває у жіночому тенісі.

Мало хто здивувався тому, що Даяна Ястремська не захистила левову частку очок за торішній півфінал та впала у восьмий десяток світового рейтингу. З часів того австралійського прориву до сьогодні Ястремська жодного разу не перемагала більш ніж двічі поспіль. Незалежно від рангу турніру та рівня суперниць. З її ультраагресивним стилем тенісу результат у кожному матчі залежить від того, "полетить" в неї чи ні. Причому спрогнозувати це неможливо. От у Мельбурні-2024 "летіло" так, що Даяна перемогла поспіль п’ятьох представниць топ-50. Далі – зась. Коли нарешті припиниться цей "зась" і чи припиниться взагалі, не відповість ніхто, включно з самою спортсменкою.

Даяна Ястремська Getty Images

Для Марти Костюк Австралія є улюбленою частиною світу, ще з часів виграшу юніорського "Шолому" у 14 років та прориву наступного сезону аж до третього кола дорослих змагань. Тут є навіть її персональний фан-клуб. Та й загалом ми звикли до того, що Костюк добре починає сезон. Правда, вистачає Марти зазвичай на 2-3 місяці, минулого року – десь на 6. Проте цього разу при підготовці до нового сезону завадила травма, за словами тенісистки, не м’язу, а іншої неприємної зони, тому з успіхами в Австралії не склалося.

Марта Костюк Getty Images

У Брісбені та Аделаїді Костюк завершувала змагання вже у першому колі, на АО-2025 вона у боротьбі поступилася у третьому колі колишній подружці Паулі Бадосі та залишила світовий топ-20. Є сподівання, що Марті вдасться знайти певний ігровий ритм та поліпшити результати протягом сезону. Проте вже у березні доведеться захищати очки за фінал п’ятисотки у Сан-Дієго та півфінал тисячника в Індіан-Веллсі, а зробити це, маючи навіть у непоганих матчах по 10+ подвійних помилок із відсотком першої подачі нижче 50% – завдання із зірочкою. Ремарку про жіночий теніс дивіться вище.

Еліна Світоліна вже вдруге у кар’єрі постає ніби фенікс із попелу. Після декрету вона у 2023-му фактично одразу дісталася до чвертьфіналу Ролан Гаррос.

Зараз же після операції на нозі та кількамісячного відновлення, без підготовчих турнірів, Еліна вийшла у таку ж стадію на Australian Open. Зробивши це так, як вміє тільки вона. Без видатного тенісу (а звідки йому взятись за таких початкових умов?), найперше завдяки сконцентрованості та бойовому духу. Так, десь трохи пощастило з жеребом, адже четверта ракетка світу Ясмін Паоліні зараз і близько не грає на свій рейтинг, а "нейтралка" Кудермєтова під час зустрічі травмувала м’язи живота. Проте навіть у матчі з Медісон Кіз, на момент написання матеріалу, лідеркою Чемпіонської гонки, яка змогла нав’язати свою гру та диктувати умови на корті, Світоліна забрала один сет та мала шанси на загальний успіх. Всупереч важкуватості на ногах та невпевненість у глибині власних ударів. Для усунення цих недоліків просто потрібно набрати змагальний тонус.

І – щоб без травм. Цього, втім, побажаємо кожному нашому спортсмену.