Відео дня. М’яч після удару Костюк влучив у обличчя суперниці і залишив великий синець

Одна з найкращих парних тенісисток світу Еллен Перес завершила суботу на Australian Open із синцем під оком після неприємного епізоду в матчі жіночого парного розряду, в якому також брала участь українка Марта Костюк.

Інцидент стався під час напруженого розіграшу у другому сеті: після удару українки м’яч влучив у австралійську тенісистку, перед тим зачепивши трос сітки та підскочивши над її ракеткою.

Після удару Перес схопилася за обличчя та впала на корт, а суддя викликав медиків. Її партнерка Елізе Мертенс, а також суперниці – Марта Костюк і Олена-Габріела Русе – поспішили на допомогу Еллен.

Попри набряк і біль, Перес повернулася на корт і завершила матч, її дует поступився з рахунком 4:6, 4:6.

Згодом Еллен знову вийшла грати у змішаному парному розряді разом із Кевіном Кравіцом. Уже зі синцем і набряком на обличчі, тенісистка допомогла напарнику здобути перемогу 6:4, 7:6(7), 10-2.

У своєму Instagram Перес подякувала фанатам за підтримку, пожартувавши:

"Оновлення: трохи опухле, трохи фіолетове й дуже негарне".