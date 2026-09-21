Витвір мистецтва: форвард бразильського клубу забив неймовірний гол з льоту

У матчі 3-го туру другого етапу бразильської Серії C Санта-Круз здобув мінімальну перемогу над Флорестою, але головною прикрасою зустрічі став єдиний гол, який претендує на звання одного з найкрасивіших у турі.

На 11-й хвилині після подачі до штрафного майданчика Ренато ідеально підлаштувався під політ м'яча. Нападник Санта-Круз не став зупиняти передачу чи робити зайвий дотик, а в один момент зловив м'яч на льоту та завдав блискучого удару.

М'яч після пострілу полетів точно у верхній кут воріт, залишивши голкіпера Флорести без найменшого шансу на порятунок. Удар вийшов настільки точним і ефектним, що воротарю залишалося лише спостерігати за траєкторією м'яча.

Цей гол став єдиним у матчі та приніс Санта-Круз перемогу з рахунком 1:0.

QUE GOLAÇO!!!! ⚫⚪🔴



O Santa Cruz abre o placar contra o Floresta pela Série C com essa PINTURA do Renato!!



A Arena Pernambuco virou um caldeirão depois disso aqui!!



ESTAMOS AO VIVO com Santa Cruz x Floresta na Série Chttps://t.co/XP9CQdRI2u#OFutebolNãoPara pic.twitter.com/Ha6V93rjwt — SportyNet (@SportyNetBrasil) September 20, 2026

Раніше повідомлялося, що у Бразилії футболіст раптово втік у туалет, а після повернення на поле відзначився голом.