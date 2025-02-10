Костюк та Світоліна піднялись на одну позицію в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 10 лютого, Жіноча тенісна організація (WTA) оновила рейтинг спортсменок.

Про це повідомляє сайт WTA.

Трійка лідерок залишилась без змін – Аріна Сабалєнка залишається на першому місці, а Іга Швьонтек та Коко Гофф зберегли місця у трійці.

Переможниця Australian Open Меддісон Кіз піднялась на шосту сходинку, а представниця Казахстану Єлена Рибакіна втратила дві позиції.

Першою ракеткою України залишається Марта Костюк, яка разом з Еліною Світоліною піднялась на одну позицію і впритул наблизилась до двадцятки кращих.

Ангеліна Калініна втратила одне місце і тепер посідає 50 сходинку оновленого рейтингу.

Рейтинг WTA

1 (1). Аріна Сабалєнка (-) – 8956;

2 (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8770;

3 (3). Коко Гофф (США) – 6538;

4 (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 5289;

5. (6) Джессіка Пегула (США) – 4861;

6. (7) Меддісон Кіз (США) – 4680;

7. (5) Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4588;

8 (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4095;

9 (9). Емма Наварро (США) – 3709;

10 (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3608;

...

21 (22). Марта Костюк (Україна) – 2064;

22 (23). Еліна Світоліна (Україна) – 1970;

49 (50). Даяна Ястремська (Україна) – 1169;

50 (49) Ангеліна Калініна (Україна) – 1165;

107 (105). Юлія Стародубцева (Україна) – 705;

132 (136). Дар'я Снігур (Україна) – 543;

147 (147). Леся Цуренко (Україна) – 490;

223 (228). Анастасія Соболева (Україна) – 319;

243 (238). Катаріна Завацька (Україна) – 293.

Раніше став відомим розклад українських тенісисток у першому колі турніру WTA 1000 в Досі.