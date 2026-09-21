Мілан люб'язно прийняв на своєму стадіоні фанатку Лукашенка та експершу ракетку світу

Мілан опинився в центрі уваги через рішення особливо тепло зустріти білоруську тенісистку Аріну Сабалєнку перед матчем Серії А проти Лечче.

Клуб запросив другу ракетку світу на "Сан-Сіро", а перед грою подарував їй власну футболку з першим номером та написом Aryna на спині. Іменну форму Сабалєнці вручив власник клубу Джеррі Кардинале.

"Раді бачити тебе на Сан-Сіро, Аріно", – написав Мілан у своїх соцмережах, показавши кадри зустрічі.

Сам матч завершився для господарів без жодних проблем. Мілан розгромив Лечче з рахунком 3:0 завдяки голам Крістіана Пулішича, Адрієна Рабйо та Морейри. На трибунах "Сан-Сіро" були присутні 73 197 глядачів.

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Нагадаємо, у 2023 році Аріна спробувала зробити "хід конем" під час Ролан Гаррос, заявивши, що наразі не підтримує диктаторський режим Лукашенка, який допомагає рф під час війни з Україною.

Проте згодом стало відомо, що Сабалєнка має певні відносини з Лукашенком, які почалися у 2018 році.