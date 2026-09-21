Син Роналду відзначився дублем за Аль-Наср U-17: реалізував виходи віч-на-віч з голкіпером

Син Криштіану Роналду продовжує привертати увагу своїми виступами за юнацьку команду Аль-Насра. 16-річний Криштіану Роналду-молодший оформив дубль у матчі чемпіонату Саудівської Аравії U17 проти Аль-Ахлі та приніс своїй команді перемогу з рахунком 2:1.

Аль-Наср першим пропустив, але ще до перерви Криштіану-молодший двічі змусив суперника капітулювати. Причому обидва голи вийшли показовими: спочатку юний нападник вийшов сам на сам із воротарем, обіграв його та спокійно відправив м'яч у порожні ворота.

Другий момент також завершився виходом один на один. Цього разу Роналду-молодший продемонстрував швидкість, увійшов до штрафного майданчика та точно пробив низом у дальній кут. Саме його два голи забезпечили Аль-Насру перемогу після невдалого початку зустрічі.

Після одного з голів Криштіану-молодший традиційно відсвяткував взяття воріт у стилі свого знаменитого батька, виконавши фірмовий "Siuuu". Криштіану Роналду також стежив за виступом сина та поділився моментами з його дубля у своїх соцмережах.

Нагадаємо, наразі Роналду-молодший виступає за юнацьку команду батька, Аль-Наср. 16-річний хлопець демонструє хороший рівень гри, та має шанси провести наступний сезон уже в дорослій команді Аль-Насра.

Також повідомляється, що цілий ряд європейських топклубів зацікавлені у підписанні сина 5-разового володаря Золотого м'яча.