Костюк та Русе поборються за вихід у фінал парного розряду Ролан Гаррос
У п'ятницю, 7 червня, остання представниця України продовжить боротьбу на кортах Ролан Гаррос.
У півфіналі жіночого парного розряду Марта Костюк гратиме разом із румункою Єленою Габріелою Русе проти італійського дуету Сари Еррані та Жасмін Паоліні.
Розклад матчів українських тенісисток на 7 червня
15:00*. Марта Костюк (80, Україна)/Єлена Габріела Русе (140, Румунія) — Сара Еррані (28, Італія)/Жасмін Паоліні (26, Італія). Корт Сімонн Матьє, третій запуск.
* — орієнтовний час.
У іншому півфіналі представниці США Керолайн Доулхайд та Дезері Кравчик протистоятимуть чесько-американській парі Катаріна Сінякова/Коко Ґофф.
Нагадаємо, у чвертьфіналі змагань українсько-румунська пара пройшла росіянок Міру Андрєєву та Вєру Звонарьову через відмову суперниць. Також на стадії чвертьфіналу інша українська тенісистка Надія Кіченок разом з японкою Мію Като поступилися Ґофф та Сіняковій.