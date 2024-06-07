Костюк та Русе поборються за вихід у фінал парного розряду Ролан Гаррос

У п'ятницю, 7 червня, остання представниця України продовжить боротьбу на кортах Ролан Гаррос.

У півфіналі жіночого парного розряду Марта Костюк гратиме разом із румункою Єленою Габріелою Русе проти італійського дуету Сари Еррані та Жасмін Паоліні.

Розклад матчів українських тенісисток на 7 червня

15:00*. Марта Костюк (80, Україна)/Єлена Габріела Русе (140, Румунія) — Сара Еррані (28, Італія)/Жасмін Паоліні (26, Італія). Корт Сімонн Матьє, третій запуск.

* — орієнтовний час.

У іншому півфіналі представниці США Керолайн Доулхайд та Дезері Кравчик протистоятимуть чесько-американській парі Катаріна Сінякова/Коко Ґофф.