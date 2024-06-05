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Надія Кіченок та Като з тріском вилетіли з Ролан Гаррос

Игорь Чернявский — 5 червня, 15:20
Надія Кіченок та Като з тріском вилетіли з Ролан Гаррос

Українка Надія Кіченок та японка Мію Като розгромно поступилися Коко Гофф (США) та Катерині Сіняковій (Чехія) у чвертьфіналі парного Ролан Гаррос.

Матч тривав усього 48 хвилин та завершився з рахунком 6:0, 6:2.

Перший сет україно-японська пара програла, не взявши жодного гейму. У другому вдалося трохи "розмочити" рахунок і навіть виграти на подачі суперниць, але глобально це нічого не змінило.

Roland Garros — Grand Slam
Парний жіночий розряд
Париж, Франція,
Ґрунт
Призовий фонд $24,961,000
Третє коло, 4 червня

Коко Гофф (США) та Катерина Сінякова (Чехія) — Надія Кіченок (Україна) та Мію Като (Японія) 6:0, 6:2

У парному жіночому розряді продовжує виступи ще одна українка Марта Костюк. Сьогодні, 5 червня, вона разом із Єленою Русе гратиме проти росіянок за вихід у півфінал.

Надія Кіченок Катержина Сінякова Коко Гофф Мію Като

Надія Кіченок

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