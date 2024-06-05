Надія Кіченок та Като з тріском вилетіли з Ролан Гаррос

Українка Надія Кіченок та японка Мію Като розгромно поступилися Коко Гофф (США) та Катерині Сіняковій (Чехія) у чвертьфіналі парного Ролан Гаррос.

Матч тривав усього 48 хвилин та завершився з рахунком 6:0, 6:2.

Перший сет україно-японська пара програла, не взявши жодного гейму. У другому вдалося трохи "розмочити" рахунок і навіть виграти на подачі суперниць, але глобально це нічого не змінило.

Roland Garros — Grand Slam

Парний жіночий розряд

Париж, Франція,

Ґрунт

Призовий фонд — $24,961,000

Третє коло, 4 червня

Коко Гофф (США) та Катерина Сінякова (Чехія) — Надія Кіченок (Україна) та Мію Като (Японія) 6:0, 6:2

У парному жіночому розряді продовжує виступи ще одна українка Марта Костюк. Сьогодні, 5 червня, вона разом із Єленою Русе гратиме проти росіянок за вихід у півфінал.