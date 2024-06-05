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Костюк та Русе без бою пройшли російську пару у чвертьфіналі Ролан Гаррос

Станіслав Лисак — 5 червня, 21:35
Костюк та Русе без бою пройшли російську пару у чвертьфіналі Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк (80) та румунка Єлена Габріела Русе (140) у чвертьфіналі парного розряду Ролан Гаррос пройшли російську пару Міра Андрєєва (107)/Вєра Звонарьова (7).

Українсько-румунській парі присудили технічну перемогу через відмову росіянок. У півфіналі Костюк та Русе зіграють з італійками Сарою Еррані та Жасмін Паоліні.

Марта та Єлена вдруге зіграють у 1/2 фіналу Grand Slam. У 2023 році вони дійшли до цієї стадії на Australian Open, де поступилися чешками Барборі Крейчиковій та Катержині Синяковій.

Напередодні Надія Кіченок та Мію Като з тріском вилетіли з Відкритого чемпіонату Франції.

Марта Костюк Русе Вєра Звонарьова Міра Андрєєва

Марта Костюк

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