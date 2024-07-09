Надія Кіченок поступилася в першому колі змішаного розряду Вімблдона

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з бельгійцем Сандером Жилем зазнали поразки в першому колі змішаного розряду Вімблдона.

Українсько-бельгійський дует поступився британській парі Хізер Вотсон/Джо Солсбері. Зустріч тривала 1 годину 33 хвилини та завершилася з рахунком 5:7, 6:3, 10:8.

Кіченок із Жилем зробили 2 подачі навиліт, допустили 5 подвійних помилок та реалізували 2 з 2 брейк-пойнтів.

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Змішаний розряд, перше коло, 9 липня

Хізер Вотсон/Джо Солсбері (Велика Британія) — Надія Кіченок/Сандер Жиль (Україна/Бельгія) 5:7, 6:3, 10:8

Напередодні Людмила Кіченок здобула перемогу в змішаному розряді, а Надія раніше вийшла до чвертьфіналу в парному.

В одиночному розряду боротьбу продовжує Еліна Світоліна, яка зустрінеться з Єленою Рибакіною в 1/4 фіналу змагань.