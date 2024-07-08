Світоліна у чвертьфіналу Вімблдону зіграє проти надпринципової суперниці з російським корінням

Суперницею українки Еліни Світоліної в матчі 1/4 фіналу Вімблдонського турніру стане росіянка з казахстанським паспортом Єлєна Рибакіна, яка посідає 4 сходинку в рейтингу WTA.

Українка в 1/8 декласувала китаянку Сіньюй, а Рибакіна перемогла свою землячку під нейтральним прапором Анну Калінскую.

Гру заплановано не середу, 10 липня.

Світоліна та Рибакіна грали між собою 4 рази. У протистоянні — рівновага. Останній матч залишився за суперницею українки — в 1/8 фіналу цьогорічного Ролан Гаррос, 29-річна одеситка не змогла нав'язати боротьбу молодшій на 4 роки представниці Казахстану.

Але на окрему увагу заслуговує передостання очна зустріч тенісисток. На Олімпійських іграх у Токіо Світоліна в матчі за бронзову медаль здолала саме Рибакіну. Причому Еліна була на межі поразки...

Рибакіна забрала 1 сет з рахунком 6:1, а в другому йшла з брейком. Українка зуміла зрівняти рахунок і затягти партію на тай-брейк і виграти його. Найцікавіше трапилося у вирішальному сеті, у якому Світоліна "горіла" 4:1, однак знайшла в собі волю та виграла 5 геймів поспіль, а разом із ними й "бронзу" Олімпійських ігор.