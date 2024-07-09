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Кіченок з перемоги стартувала у змішаному розряді Вімблдона

Олександр Булава — 9 липня, 19:32
Кіченок з перемоги стартувала у змішаному розряді Вімблдона

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з хорватом Мате Павичем обіграли австралійсько-американський дует Джон Пірс/ Ніколь Меліхар-Мартінес у першому колі змішаного розряду Вімблдона.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 7:6(3). Кіченок та Павич 8 разів подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та використали 2 з 3 брейк-пойнтів.

The Championships, Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія,
Трава
Призовий фонд — £50,000,000
Змішаний розряд, Перше коло, 9 липня

Людмила Кіченок/Мате Павич (Україна/Хорватія) Джон Пірс/ Ніколь Меліхар-Мартінес (Австралія/США) 6:4, 7:6(3)

У другому колі пара українки зіграє проти норвезько-аргентинського тандему Ульрікке Ейкері/Максімо Гонсалес.

Раніше Надія Кіченок у парі з Тімеа Бабош пройшла у чвертьфінал парного розряду Вімблдона.

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