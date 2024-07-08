Надія Кіченок пройшла у чвертьфінал парного розряду Вімблдону-2024
Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Тімеа Бабош з Угорщини перемогли американо-індонезійський дует Ейжи Мухаммад та Альділи Сутджіаді у третьому колі парного розряду Вімблдона-2024.
Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:3.
Кіченок та Бабош один раз зробили ейс, допустили 3 подвійні помилки та використали 2 з 5 брейкпойнтів.
Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Парний розряд, трава
Призовий фонд — £50,000,000
Третє коло, 7 липня
Надія Кіченок/Тімеа Бабош (Україна/Угорщина) — Ейжа Мухаммад/Альділа Сутджіаді (США/Індонезія) 7:5, 6:3
У чвертьфіналі пара українки зіграє проти американської пари Керолайн Доулхайд та Дезері Кравчик.
Нагадаємо, сестра Надії, Людмила Кіченок також пройшла у чвертьфінал трав'яного мейджору.