Світоліна та Ястремська впевнено пробилися в третє коло, Костюк вилетіла з Ролан Гаррос-2024

30 травня на паризьких кортах Ролан Гаррос зіграли матчі другого кола три представниці України. Даяна Ястремська та Марта Костюк провели свої перенесені протистояння, які не змогли відіграти напередодні через дощ, а Еліна Світоліна вийшла на корт Філіппа Шатріє згідно з розкладом.

Першою з українок розпочала змагальний день 14-річна Ястремська, яка декласувала китаянку Яфань, віддавши суперниці лише 2 гейми в першій партії. Матч тривав менш як годину — 58 хвилин.

У наступному раунді на Ястремську чекає третя ракетка світу, американка Коко Гауфф. Трохи більше як місяць тому, тенісистки зустрічалися в Мадриді — американка впевнено виграла у двох сетах.

Даяна Ястремська (Україна) — Ван Яфань (Китай) 6:2, 6:0

Марта Костюк знову потрапила у пастку до своєї психології, і як не намагалася переламати хід зустрічі проти хорватки Векич, нічого вдіяти не змогла.

Киянка гірше й не вигадаєш почала матч, програвши 5 стартових геймів, однак не здалася та навіть зрівняла рахунок. На більше другої ракетки України не вистачило. 7:5 — партія за хорваткою. Другий сет склався більш стабільно для обох тенісисток, на самому початку партії дівчата обмінялися брейками, пізніше зробили ще по одному, але за рахунку 4:4 українка віддала ще одну власну подачу. Уже в наступному геймі Векич, подаючи на матч, вибила Костюк з турніру.

Донна Векич (Хорватія) — Марта Костюк (Україна) 7:5, 6:4

Не мала особливих проблем з француженкою Діан Паррі й Еліна Світоліна, хоча наприкінці другого сету змусила похвилюватися українських уболівальників. На початку матчу тенісистки обмінялися брейками, однак за рахунку 3:3 перша ракетка України виграла гейм на подачі Паррі та впевнено довела партію до перемоги.

У другому сеті Світоліна вигравала з рахунком 4:1 та подавала. Однак, Світоліна, як ми знаємо, не шукає легких шляхів. Паррі спочатку відіграла один брейк, а потім і другий. Партія дісталася до тай-брейку, де українка закрила гру, хоча й реалізувала матч-бол лише з третьої спроби.

Суперницю в третьому колі Світоліна дізнається пізніше. Нею стане переможниця пари Анна Богдан — Анастасія Павлюченкова.

Еліна Світоліна (Україна) — Діан Паррі (Франція) 6:4, 7:6 (3)