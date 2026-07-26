Снігур – після виступу в Празі: Сподіваюся, я зіграла перший і не останній фінал WTA

Дар'я Снігур після поразки у фіналі турніру серії WTA 250 у Празі від австрійки Ліллі Таггер на церемонії нагородження подякувала суперниці, українським уболівальникам та чеському народу.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Cпершу я хочу привітати тебе, Ліллі. Вітання тобі та твоїй команді, ви на це заслуговуєте. Який чудовий тиждень для тебе. Мої щирі вітання.

Я хочу сказати дякую директору турніру, супервайзеру, всім суддям, боллкідс. Це чудовий турнір із дивовижною атмосферою.

Я хочу подякувати моєму тренеру, моїм спаринг-партнерам, моїм тренерам з фітнесу, тренеру з фітнесу з Києва, моєму фізіотерапевту, моїм батькам. Я зіграла лише свій перший фінал WTA. Сподіваюся, не останній.

І я хочу сказати дякую всім уболівальникам, які дивилися наш матч сьогодні і протягом цього тижня. Це неймовірно. Особливо вболівальникам з українськими прапорами. Це дуже важливо.

І велике дякую чеському народу за вашу підтримку України. Це дуже важливо для нас у цей час. Дуже вам дякую. Велике дякую за все. Слава Україні!", – сказала Снігур.