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Снігур із непростої перемоги стартувала на турнірі WTA у Празі

Станіслав Матусевич — 20 липня 2026, 14:31
Снігур із непростої перемоги стартувала на турнірі WTA у Празі
Дар'я Снігур
Getty Images

Дар'я Снігур (54) обіграла німкеню Еллу Зайдель (103) у непростому стартовому матчі турніру серії WTA 250 у Празі.

Восьма сіяна українка перемогла за 2 години 16 хвилин з рахунком 7:5, 3:6, 6:3.

За поєдинок Снігур 12 разів подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 6 ейсів, зробила 9 помилок на подачі та 5 брейків.

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Перше коло, 20 липня

Дар'я Снігур (Україна) – Елла Зайдель (Німеччина) 7:5, 3:6, 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, українка двічі перемогла. У наступному колі Снігур зіграє з сильнішою в матчі між Айлою Аксу (216, Туреччина) та Софією Костулас (155, Бельгія).

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Снігур встановила особистий рекорд.

Прага Дар'я Снігур

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