Снігур – про майбутній фінал у Празі: Чесно кажучи, я цього не очікувала

Дар'я Снігур після виходу в фінал турніру на турнірі серії WTA 250 у Празі розповіла, наскільки важким для неї був турнірний шлях і чого тенісистка очікує від вирішального матчу.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Чесно кажучи, я цього не очікувала. Я сама здивована тим, як усе складається. Коли побачила жереб, розуміла, що буде дуже важко, адже чеські дівчата справді дуже сильні. Зараз я, звичайно, щаслива, але водночас дуже втомлена.

Тереза – неймовірна бійчиня. Було дуже важко завершувати розіграші вінерсами. Тому я грала крок за кроком, очко за очком. Але найважливіше – я не втрачала віри", – сказала Снігур.

У дебютному для себе фіналі Дар'я спробує отримати задоволення від матчу.

" Я ніколи раніше не була в такій ситуації, тому відчуваю, що для мене це знову буде дуже непростий матч. Це буде мій перший великий фінал. Подивимося, я просто спробую насолодитися цим моментом".

Фінальний матч турніру в Празі, в якому зустрінуться Дар'я Снігур та 18-річна австрійка Ліллі Таггер, відбудеться 26 липня о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на старті турніру в Празі Снігур у непростому матчі обіграла німкеню Еллу Зайдель (103), у другому колі перемогла туркеню Айлу Аксу (216), а у чвертьфіналі розгромила представницю Таїланду Ланлану Тараруді (82).