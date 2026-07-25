Снігур – про дебютний вихід у фінал турніру WTA: Я щаслива і водночас втомлена

Дар'я Снігур поділилася емоціями від дебютного виходу в фінал на рівні WTA 250 на турнірі в Празі після перемоги над чешкою Терезою Валентовою.

Слова Снігур наводить Великий теніс України.

"Я неймовірно щаслива. Навіть не зовсім усвідомлюю, що зараз сталося, бо… так, я справді в захваті. Я дуже пишаюся цим моментом, я щаслива і водночас втомлена. Я просто намагалася грати у свою гру. Тереза – чудова гравчиня, ми вже грали з нею два роки тому, і вона справжній боєць. Вона грає вдома, тож я просто хотіла грати очко за очком, крок за кроком", – сказала Дар'я у флешінтерв'ю після матчу.

Тенісистку традиційно підтримував на корті її батько.

"Мій тато підтримував мене. Він сказав, що я повинна просто вірити в себе – і це все. Слава Україні!"

У вирішальному матчі в неділю, 26 липня, Снігур зіграє з сильнішою в поєдинку між Ліллі Таггер (74, Австрія) та Барборою Крейчиковою (26, Чехія).

Нагадаємо, що на старті турніру в Празі Снігур у непростому матчі обіграла німкеню Еллу Зайдель (103), у другому колі перемогла туркеню Айлу Аксу (216), а у чвертьфіналі розгромила представницю Таїланду Ланлану Тараруді (82).