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Снігур – про дебютний вихід у фінал турніру WTA: Я щаслива і водночас втомлена

Станіслав Матусевич — 25 липня 2026, 17:45
Снігур – про дебютний вихід у фінал турніру WTA: Я щаслива і водночас втомлена
Дар'я Снігур
btu.org.ua

Дар'я Снігур поділилася емоціями від дебютного виходу в фінал на рівні WTA 250 на турнірі в Празі після перемоги над чешкою Терезою Валентовою.

Слова Снігур наводить Великий теніс України.

неймовірно щаслива. Навіть не зовсім усвідомлюю, що зараз сталося, бо… так, я справді в захваті. Я дуже пишаюся цим моментом, я щаслива і водночас втомлена.

Я просто намагалася грати у свою гру. Тереза – чудова гравчиня, ми вже грали з нею два роки тому, і вона справжній боєць. Вона грає вдома, тож я просто хотіла грати очко за очком, крок за кроком", – сказала Дар'я у флешінтерв'ю після матчу.

Тенісистку традиційно підтримував на корті її батько.

ій тато підтримував мене. Він сказав, що я повинна просто вірити в себе – і це все.

Слава Україні!"

У вирішальному матчі в неділю, 26 липня, Снігур зіграє з сильнішою в поєдинку між Ліллі Таггер (74, Австрія) та Барборою Крейчиковою (26, Чехія).

Нагадаємо, що на старті турніру в Празі Снігур у непростому матчі обіграла німкеню Еллу Зайдель (103), у другому колі перемогла туркеню Айлу Аксу (216), а у чвертьфіналі розгромила представницю Таїланду Ланлану Тараруді (82).

Прага Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

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