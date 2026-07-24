Снігур із розгромом вдруге в кар'єрі вийшла у півфінал турніру WTA

Дар'я Снігур (54) стала першою півфіналісткою турніру серії WTA 250 у Празі. У чвертьфінальному матчі восьма сіяна українка обіграла представницю Таїланду Ланлану Тараруді (82).

Гра тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:3.

За 3:3 у другій партії матч було призупинено через технічні проблеми на арені. Після поновлення гри українка виграла всі 3 гейми.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, не помилялася на подачі та зробила 1 брейк.

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Чвертьфінал, 24 липня

Дар'я Снігур (Україна) – Ланлана Тараруді (Таїланд) 6:0, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі Дар'я зіграє з сильнішою в чеському протистоянні між першою та п'ятою сіяними, Маріє Бузковою (21) та Терезою Валентовою (63).

Півфінал стане для Снігур другим у кар'єрі на рівні WTA 250. У лютому киянка дійшла до цієї стадії у румунській Клуж-Напоці.

З наступного тижня Дар'я дебютує у топ-50 світового рейтингу.

Нагадаємо, що на старті турніру в Празі Снігур у непростому матчі обіграла німкеню Еллу Зайдель (103), а в другому колі перемогла туркеню Айлу Аксу (216).