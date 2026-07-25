Снігур зіграє з несподіваною суперницею у фіналі турніру в Празі

Суперницею українки Дар'ї Снігур (54) у фіналі турніру серії WTA 250 у Празі сенсаційно стала 18-річна Ліллі Таггер (74). Австрійка у майже тригодинному матчі несподівано обіграла дворазову чемпіонку змагань Grand Slam, другу сіяну чешку Барбору Крейчикову (26) із рахунком 6:7(5), 6:3, 7:6(4).

Таггер у 18 років 154 дні стала наймолодшою фіналісткою в історії турніру в Празі.

Livesport Prague Open – WTA 250

Прага, Чехія, хард

Призовий фонд: $283,347

Півфінал, 25 липня

Ліллі Таггер (Австрія) – Барбора Крейчикова (Чехія) 6:7(5), 6:3, 7:6(4)

Снігур і Таггер раніше не зустрічалися. Дар'я вперше в кар'єрі зіграє в фіналі турніру рівня WTA 250. Вирішальний матч відбудеться 26 липня о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на старті турніру в Празі Снігур у непростому матчі обіграла німкеню Еллу Зайдель (103), у другому колі перемогла туркеню Айлу Аксу (216), а у чвертьфіналі розгромила представницю Таїланду Ланлану Тараруді (82).