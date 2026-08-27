Мухова і Меншик – про титул у міксті: Для нас це дуже хороший початок US Open

Чеський дует Кароліни Мухової та Якуба Меншика поділився емоціями від тріумфу в змішаному парному розряді на US Open-2026. У фіналі вони перемогли дует Белінда Бенчич (Швейцарія)/Флавіо Коболлі (Італія).

Слова тенісистів наводить Великий теніс України.

"Дуже дякую. Думаю, зрештою вирішальну роль для нас зіграли однакові комплекти форми (сміється). А якщо серйозно, я зовсім не очікувала, що сьогодні ввечері стоятиму тут. Ми просто вийшли на корт, щоб отримати задоволення і насолодитися цим турніром у міксті, а тепер стоїмо тут і зовсім скоро отримаємо трофей.

Тож, думаю, щось ми точно зробили правильно. І, звісно, дякую Якубу за те, що він тягнув нашу пару протягом усього цього турніру (сміється).

Звісно, вітаю Белінду та Флавіо. Також бажаю вам успіхів в одиночному розряді. Думаю, для всіх нас це дуже хороший початок US Open. Також бажаю успіхів вашій команді", – сказала Бенчич.