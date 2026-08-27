Мухова і Меншик – про титул у міксті: Для нас це дуже хороший початок US Open
Чеський дует Кароліни Мухової та Якуба Меншика поділився емоціями від тріумфу в змішаному парному розряді на US Open-2026. У фіналі вони перемогли дует Белінда Бенчич (Швейцарія)/Флавіо Коболлі (Італія).
Слова тенісистів наводить Великий теніс України.
"Дуже дякую. Думаю, зрештою вирішальну роль для нас зіграли однакові комплекти форми (сміється). А якщо серйозно, я зовсім не очікувала, що сьогодні ввечері стоятиму тут. Ми просто вийшли на корт, щоб отримати задоволення і насолодитися цим турніром у міксті, а тепер стоїмо тут і зовсім скоро отримаємо трофей.
Тож, думаю, щось ми точно зробили правильно. І, звісно, дякую Якубу за те, що він тягнув нашу пару протягом усього цього турніру (сміється).
Звісно, вітаю Белінду та Флавіо. Також бажаю вам успіхів в одиночному розряді. Думаю, для всіх нас це дуже хороший початок US Open. Також бажаю успіхів вашій команді", – сказала Бенчич.
Меншик також задоволений своїм початком US Open та віддав належне суперникам по фіналу.
"Кароліна вже сказала майже все. Для мене це теж уперше – стояти тут. Перед початком турніру я точно не очікував, що все так складеться, але я отримав величезне задоволення. Було неймовірно грати тут і саме так розпочати US Open. Звісно, головні змагання, думаю, для кожного з нас розпочнуться наступного тижня, тож це чудова підготовка для всіх нас.
Беліндо, Флавіо, ви також провели чудовий матч. Насправді ви до цього взагалі були непереможними, правда? Тож я радий, що нам вдалося вас здолати".
Змагання в основних сітках одиночних та парних розрядів US Open розпочнуться 30 серпня. Ввечері 27 серпня відбудеться жеребкування одиночок.
Нагадаємо, що подружній дует українки Еліни Світоліної та француза Гаеля Монфіса дійшов до півфіналу міксту, де поступився Бенчич та Коболлі.