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Фіналістка Вімблдона оголосила, що пропустить турнір WTA 1000 у Торонто

Станіслав Матусевич — 18 липня 2026, 16:59
Фіналістка Вімблдона оголосила, що пропустить турнір WTA 1000 у Торонто
Кароліна Мухова
Getty images

Шоста ракетка світу, фіналістка Вімблдона-2026, чешка Кароліна Мухова, оголосила, що не виступить на турнірі серії WTA 1000 у канадському Торонто, який стартує 2 серпня.

Про це тенісистка повідомила у своєму інстаграмі.

"Сумно пропускати турнір у Торонто поточного року.

Я дійсно планувала дебютувати тут, однак відновлення перш за все. Бажаю всім найкращого турніру, сподіваюсь усіх вас побачити одного дня в Торонто!", – написала Мухова.

Кароліна перенесла незначне хірургічне втручання, деталі якого спортсменка не повідомила.

Нагадаємо, що Мухова входить до трійки найкращих тенісисток світу за розрахунком продвинутих метрик, а лідирує тут українка Марта Костюк.

Торонто Кароліна Мухова

Кароліна Мухова

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