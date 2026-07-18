Фіналістка Вімблдона оголосила, що пропустить турнір WTA 1000 у Торонто
Кароліна Мухова
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Шоста ракетка світу, фіналістка Вімблдона-2026, чешка Кароліна Мухова, оголосила, що не виступить на турнірі серії WTA 1000 у канадському Торонто, який стартує 2 серпня.
Про це тенісистка повідомила у своєму інстаграмі.
"Сумно пропускати турнір у Торонто поточного року.
Я дійсно планувала дебютувати тут, однак відновлення перш за все. Бажаю всім найкращого турніру, сподіваюсь усіх вас побачити одного дня в Торонто!", – написала Мухова.
Кароліна перенесла незначне хірургічне втручання, деталі якого спортсменка не повідомила.
Нагадаємо, що Мухова входить до трійки найкращих тенісисток світу за розрахунком продвинутих метрик, а лідирує тут українка Марта Костюк.