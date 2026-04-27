Костюк – про вихід у чвертьфінал в Мадриді: Можливо, граю в найкращий теніс у кар'єрі

Марта Костюк поділилася емоціями після перемоги над Кеті Макнеллі й виходу до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 у Мадриді.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Я рада, що зараз граю, можливо, в найкращий теніс у своїй кар'єрі. Думаю, за рівнем це схоже на те, як я грала в Брісбені, а там я справді виступила дуже добре", – не приховувала задоволення українка.

Костюк у дитинстві серйозно займалася акробатикою і вважає, що це допомагає їй в тенісі.

"Акробатика допомогла мені в багатьох аспектах – тримати баланс, робити шпагати, ковзання. Моє тіло добре підготовлене до таких навантажень. Я відчуваю себе дуже сильною, і це точно допомогло мені в дитинстві. Нещодавно я сказала чоловікові: "Боже, я забула зробити сальто після перемоги в Руані". І в Остіні теж забула. Подивимося. Можливо, після наступного титулу, якщо згадаю, зроблю – я все ще можу. Тож, можливо, тут… не знаю".

У чвертьфіналі турніру в Мадриді Марта 29 квітня зіграє проти чешки Лінди Носкової.

Нагадаємо, що Костюк стартувала у столиці Іспанії з другого раунду, де була сильнішою за казахстанку Юлію Путінцеву (80). У третьому колі Марта обіграла п'яту ракетку світу зі США Джессіку Пегулу.