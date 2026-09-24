Калініна: Немає нічого важливішого, ніж представляти свою країну

Українська тенісистка Ангеліна Калініна після перемоги у першому поєдинку чвертьфінального матчу Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії розповіла, що для неї означає виступ за національну збірну.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

Ангеліна подякувала вболівальникам за підтримку в Шеньчжені.

" Насамперед я хочу дуже подякувати всім українським уболівальникам за підтримку. В кожному розіграші я чула лише їх та свою команду. Тож, дуже вам дякую, друзі".

Калініна підкреслила важливість виступів за збірну України.

" Думаю, немає нічого важливішого, ніж представляти свою країну. Для мене це величезний привілей і велика честь – представляти Україну та бути частиною такої сильної й чудової команди. Це командний дух, це єдність. Для мене це означає все".

Для виходу в півфінал КБДК нашій команді потрібно виграти одну зустріч із двох, що залишилися. У другому одиночному поєдинку на корт вийдуть лідерки збірних. Еліна Світоліна (7) екзаменуватиме Грет Міннен (217). На пару заявлені від України Калініна та Людмила Кіченок, від Бельгії – Магалі Кемпен і Лара Салден.

Переможець двобою у півфіналі зустрінеться з сильнішим у матчі Італія – Китай.

Нагадаємо, що напередодні чвертьфінальну стадію КБДК подолали збірні Чехії та Іспанії.