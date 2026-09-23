Збірна Іспанії вийшла у півфінал Кубку Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна Іспанії з тенісу перемогла команду Казахстану (2:1) у чвертьфінальному матчі Кубку Біллі Джин Кінг і вийшла у півфінал змагань.

У вирішальній парній зустрічі Крістіна Букша і Сара Соррібес Тормо здолали Анну Даніліну та Жибек Куламбаєву.

Гра тривала 2 години 8 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 7:5.

Казахська пара за поєдинок реалізувала лише 2 з 22 (!) брейкпойнтів.

Кубок Біллі Джин Кінг Чвертьфінал, Шеньчжень, хард, зал Іспанія – Казахстан 2:1 Третій матч, 23 вересня Крістіна Букша/Сара Соррібес Тормо (Іспанія) – Анна Даніліна/Жибек Куламбаєва (Казахстан) 6:2, 7:5

Іспанки вперше вийшли до півфіналу оновленого турніру збірних. Востаннє їм це вдавалося у 2008 році, коли змагання ще мало назву Кубок Федерації. У ньому збірна Іспанії перемагала 5 разів.

Суперницями іспанок у півфіналі 25 вересня стане Чехія, яка напередодні обіграла Велику Британію з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що збірна України у чвертьфіналі КБДК 24 вересня зіграє матч проти Бельгії у китайському Шеньчжені. Початок – о 05:00 за київським часом. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів. Півфінали відбудуться 25-26 вересня, а фінал заплановано на 27 число.