Збірна Іспанії вийшла у півфінал Кубку Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна Іспанії з тенісу перемогла команду Казахстану (2:1) у чвертьфінальному матчі Кубку Біллі Джин Кінг і вийшла у півфінал змагань.
У вирішальній парній зустрічі Крістіна Букша і Сара Соррібес Тормо здолали Анну Даніліну та Жибек Куламбаєву.
Гра тривала 2 години 8 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 7:5.
Казахська пара за поєдинок реалізувала лише 2 з 22 (!) брейкпойнтів.
Крістіна Букша/Сара Соррібес Тормо (Іспанія) – Анна Даніліна/Жибек Куламбаєва (Казахстан) 6:2, 7:5
Іспанки вперше вийшли до півфіналу оновленого турніру збірних. Востаннє їм це вдавалося у 2008 році, коли змагання ще мало назву Кубок Федерації. У ньому збірна Іспанії перемагала 5 разів.
Суперницями іспанок у півфіналі 25 вересня стане Чехія, яка напередодні обіграла Велику Британію з рахунком 2:0.
Нагадаємо, що збірна України у чвертьфіналі КБДК 24 вересня зіграє матч проти Бельгії у китайському Шеньчжені. Початок – о 05:00 за київським часом. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів. Півфінали відбудуться 25-26 вересня, а фінал заплановано на 27 число.