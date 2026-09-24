Другий поспіль вихід у півфінал КБДК: огляд парного поєдинку чвертьфіналу Україна – Бельгія

Збірна України у непростому чвертьфінальному матчі перемогла команду Бельгії й другий сезон поспіль пробилася до півфіналу Кубку Біллі Джин Кінг. Вирішальну звитягу нашій команді принесла пара у складі Ангеліни Калініної та Людмили Кіченок, яка обіграла дует Магалі Кемпен/Лара Салден.

Гра тривала 1 годину 22 хвилини і завершилася з результатом 6:3, 6:3.

Кубок Біллі Джин Кінг Чвертьфінал, Шеньчжень, хард, зал Україна – Бельгія 2:1 Третій матч, 24 вересня Ангеліна Калініна/Людмила Кіченок (Україна) – Магалі Кемпен/Лара Салден (Бельгія) 6:3, 6:3

Калініна провела свій перший парний поєдинок за національну команду й здобула перемогу. У її активі також три з трьох виграні матчі в одиночках. Кіченок виступає здебільшого в парах, де має рівний баланс: 7 перемог і 7 поразок.

Збірна України вдруге поспіль вийшла у півфінал Кубку Біллі Джин Кінг. Минулого року на цій стадії змагань наша команда поступилася майбутнім чемпіонкам італійкам.

Зараз українки також можуть у півфіналі зустрітися зі збірною Італії, якщо та трохи пізніше 24 вересня переможе господарок, китаянок.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна принесла перше очко збірній України в матчі з Бельгією, а Еліна Світоліна свій одиночний матч програла.