Гофф – про перемогу над Кирстею: Не знаю, як вдалося виграти, бо підхопила вірус

Третя ракетка світу Коко Гофф розповіла про важку перемогу над румункою Сораною Кирстею у третьому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді. Під час зустрічі американку знудило прямо на корті й вона змушена була брати медичний таймаут.

Слова тенісистки наводить Tennis Temple.

"Сама не знаю, як мені вдалося перемогти. Мені було важко – намагалася хоча б утримати в собі їжу. Але після того, як мене вирвало, після першого сету, і потім знову – у другому, мені стало трохи легше. Думаю, я підхопила цей "мадридський вірус", шлунковий вірус, який зараз ходить. Зазвичай я не з тих, хто часто хворіє, тож не знаю… сьогодні мені просто не пощастило", – сказала Гофф.

Коко зауважила, що під час гри рунт був повільнішим, ніж зазвичай, і це допомогло їй краще підходити до м'ячів.

"С ьогодні ґрунт, можливо, навіть допоміг мені, тому що розіграші були трохи повільнішими, м'яч летів повільніше і відскакував вище. Це давало мені більше часу добігати до м'ячів, особливо коли я рухалася не найкращим чином".

Нагадаємо, що напередодні на турнірі в Мадриді не зуміла дограти свій матч проти американки Енн Лі (34) четверта ракетка світу Іга Швьонтек. Полька скаржилася на запаморочення і втрату сил.