Швьонтек розповіла про причину зняття з матчу в третьому колі турніру в Мадриді

Четверта ракетка світу Іга Швьонтек прокоментувала свою відмову від продовження боротьби в матчі третього кола турніру серії WTA 1000 в Мадриді проти американки Енн Лі.

Слова польки наводить офіційний сайт WTA.

" Останні два дні я почувалася жахливо. Думаю, у мене якийсь вірус: я знаю, що всі ви хочете відповідей, але перш за все раджу бути обережними. Декілька годин я почувалася нормально, але в інші моменти мені було справді дуже погано. Я чула, що в роздягальні щось є, якийсь вірус циркулює десь поруч", – сказала Швьонтек.

Тенісистка відчула раптове запаморочення та втрату сил.

"У третьому сеті я навіть почала відчувати запаморочення, у мене було розмите бачення, ніби я втратила координацію. Я навіть не могла пити. Зазвичай я завжди почуваюся на корті повною енергії, але сьогодні вона різко зникла. До початку третього сету я відчувала, що маю шанс, але сталося те, що сталося".

Нагадаємо, що 25 квітня інша представниця топ-10 світового рейтингу, італійка Жасмін Паоліні, залишила турнір у Мадриді.