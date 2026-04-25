Швьонтек не зуміла дограти матч третього кола в Мадриді

Четверта ракетка світу з Польщі Іга Швьонтек не зуміла завершити матч третього кола турніру серії WTA 1000 в Мадриді проти американки Енн Лі (34).

Після 2 годин 14 хвилин боротьби за рахунку 6:7(4), 6:2, 0:3 Швьонтек відмовилася продовжувати боротьбу в поєдинку. Зазначимо, що у вирішальному сеті полька викликала на корт лікаря через погане самопочуття.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Третє коло, 25 квітня

Енн Лі (США) – Іга Швьонтек (Польща) 7:6(4), 2:6, 3:0, відмова Швьонтек

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Лі зіграє проти Лейли Фернандес (25, Канада).

24-річна Швьонтек лише вдруге в кар'єрі знялася під час матчу. Вперше це відбулося також на грунті, на турнірі в Римі у 2023 році під час чвертьфіналу проти казахстанки Єлени Рибакіної.

Нагадаємо, що напередодні Швьонтек обіграла українку Дар'ю Снігур (98) у другому колі турніру в Мадриді.