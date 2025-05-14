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Олійникова перервала свою переможну серію, поступившись у другому колі в Загребі

Станіслав Матусевич — 14 травня 2025, 13:19
Олійникова перервала свою переможну серію, поступившись у другому колі в Загребі
Олександра Олійникова
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Олександра Олійникова (274) не змогла вийти у чвертьфінал турніру серії ITF W75 у хорватському Загребі. У матчі другого кола вона поступилася хорватці Петрі Марчінко (223).

Матч тривав 1 годину 54 хвилини і завершився з рахунком 1:6, 6:1, 0:6.

За гру Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

ITF W75, Zagreb
Загреб, Хорватія, грунт
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 14 травня

Петра Марчінко (Хорватія) – Олександра Олійникова (Україна) 6:1, 1:6, 6:0

Це була перша зустріч тенісисток. 

Нагадаємо, що Олійникова за два попередні тижні виграла два турніри серії W35 в Італії, проте за один з них WTA зняла з тенісистки очки та призові. У першому колі змагання у Загребі Олександра напередодні перемогла португалку Матільду Жорже.

Таким чином, перервалася 11-матчева безпрограшна серія Олійникової.

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