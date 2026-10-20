Олійникова програла 114-й ракетці світу та вилетіла з першого кола турніру в Осаці

Олександра Олійникова (62) програла американці Мері Стояну в 1/16 фіналу турнірної серії WTA 250 у японській Осаці.

Зустріч тривала 1 годину 21 хвилину та закінчилася з рахунком 2:6, 3:6.

На старті поєдинку представниця США довела рахунок до комфортного 0:3. По ходу першого сету українська тенісистка намагалася скоротити відставання, але змогла взяти лише два гейми – 2:6.

Друга партія українка розпочала дещо краще. До її екватора обидві спортсменки показували рівну боротьбу, але п'ятий гейм, який виграла Стояна, став ключовим. У наступних чотирьох геймах американка виграла три та довела зустріч до перемоги – 3:6.

Kinoshita Group Japan Open – WTA 250

Осака, Японія, хард

Призовий фонд: $283 347

1/16 фіналу, 20 жовтня

Олександра Олійникова (Україна) – Мері Стояна (США) 2:6, 3:6

За матч українка зробила одну подачу навиліт та допустила три подвійні помилки.

Це була перша очна дуель між тенісистками.

Нагадаємо, що раніше до чвертьфіналу парного розряду в Осаці не пробилася Людмила Кіченок.