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Олійникова програла 114-й ракетці світу та вилетіла з першого кола турніру в Осаці

Софія Кулай — 20 жовтня 2026, 09:07
Олійникова програла 114-й ракетці світу та вилетіла з першого кола турніру в Осаці
Олександра Олійникова
Getty Images

Олександра Олійникова (62) програла американці Мері Стояну в 1/16 фіналу турнірної серії WTA 250 у японській Осаці.

Зустріч тривала 1 годину 21 хвилину та закінчилася з рахунком 2:6, 3:6.

На старті поєдинку представниця США довела рахунок до комфортного 0:3. По ходу першого сету українська тенісистка намагалася скоротити відставання, але змогла взяти лише два гейми – 2:6.

Друга партія українка розпочала дещо краще. До її екватора обидві спортсменки показували рівну боротьбу, але п'ятий гейм, який виграла Стояна, став ключовим. У наступних чотирьох геймах американка виграла три та довела зустріч до перемоги – 3:6.

Kinoshita Group Japan Open – WTA 250
Осака, Японія, хард
Призовий фонд: $283 347
1/16 фіналу, 20 жовтня

Олександра Олійникова (Україна) – Мері Стояна (США) 2:6, 3:6

За матч українка зробила одну подачу навиліт та допустила три подвійні помилки.

Це була перша очна дуель між тенісистками.

Нагадаємо, що раніше до чвертьфіналу парного розряду в Осаці не пробилася Людмила Кіченок.

WTA 250 Олександра Олійникова

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Кіченок не пробилася до чвертьфіналу парного розряду турніру в Осаці
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