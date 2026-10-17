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Олійникова посіяна під сьомим номером на турнірі WTA 250 в Осаці

Станіслав Матусевич — 17 жовтня 2026, 11:46
Олійникова посіяна під сьомим номером на турнірі WTA 250 в Осаці
Олександра Олійникова
Getty Images

Українська тенісистка Олександра Олійникова (51) наступного тижня виступить на турнірі серії WTA 250 в японській Осаці.

Киянка посіяна під сьомим номером і в першому колі зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації. Відбіркові змагання в Осаці проходять 17-18 жовтня.

Якщо Олійниковій вдасться вийти у друге коло, її суперницею стане переможниця японського дербі між Моюкою Учідзімою (121) та Єною Шибахарою (586).

Нагадаємо, що минулого тижня Олександра через пошкодження ноги знялася з матчу другого кола турніру серії WTA 125 у Сучжоу, через що змушена була пропустити "тисячник", що триває в китайському Ухані.

WTA 125 Олександра Олійникова

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