Олійникова знялася з турніру WTA 1000 в Ухані

Українська тенісистка Олександра Олійникова (47) не виступить на останньому в сезоні турнірі серії WTA 1000 у китайському Ухані.

Про це повідомив Великий теніс України.

Олександра в першому колі мала зіграти проти представниці Індонезії Джаніс Тджен (49).

Причиною зняття спортсменки стала травма правої щиколотки, якої Олійникова зазнала на старті іншого "тисячника" в Пекіні в кінці вересня.

Через це пошкодження поточного тижня Олександра не зуміла дограти поєдинок другого кола турніру WTA 125 у Сучжоу.

Таким чином, в основній сітці змагань в Ухані виступлять шість українок, які напередодні дізналися своїх стартових суперниць.