Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Олійникова знялася з турніру WTA 1000 в Ухані

Станіслав Матусевич — 11 жовтня 2026, 12:53
Олійникова знялася з турніру WTA 1000 в Ухані
Олександра Олійникова
Getty Images

Українська тенісистка Олександра Олійникова (47) не виступить на останньому в сезоні турнірі серії WTA 1000 у китайському Ухані.

Про це повідомив Великий теніс України.

Олександра в першому колі мала зіграти проти представниці Індонезії Джаніс Тджен (49).

Причиною зняття спортсменки стала травма правої щиколотки, якої Олійникова зазнала на старті іншого "тисячника" в Пекіні в кінці вересня.

Через це пошкодження поточного тижня Олександра не зуміла дограти поєдинок другого кола турніру WTA 125 у Сучжоу.

Таким чином, в основній сітці змагань в Ухані виступлять шість українок, які напередодні дізналися своїх стартових суперниць.

травма Ухань Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

Олійникова знялася з матчу другого кола WTA 125 у Сучжоу
Олійникова з легкої перемоги стартувала на WTA 125 у Сучжоу
Олійникова не змогла виграти стартовий матч на турнірі WTA 1000 в Пекіні
Олійникова: Те, що я не поїхала виступати за збірну – на краще
Олійникова без шансів програла фіналістці Ролан Гаррос у другому колі турніру у Сінгапурі

Останні новини