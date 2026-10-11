Олійникова знялася з турніру WTA 1000 в Ухані
Олександра Олійникова
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Українська тенісистка Олександра Олійникова (47) не виступить на останньому в сезоні турнірі серії WTA 1000 у китайському Ухані.
Про це повідомив Великий теніс України.
Олександра в першому колі мала зіграти проти представниці Індонезії Джаніс Тджен (49).
Причиною зняття спортсменки стала травма правої щиколотки, якої Олійникова зазнала на старті іншого "тисячника" в Пекіні в кінці вересня.
Через це пошкодження поточного тижня Олександра не зуміла дограти поєдинок другого кола турніру WTA 125 у Сучжоу.
Таким чином, в основній сітці змагань в Ухані виступлять шість українок, які напередодні дізналися своїх стартових суперниць.