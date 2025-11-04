Пегула не втримала перевагу над Сабалєнкою в матчі Підсумкового турніру

Перша ракетка світу, "нейтральна" тенісистка Аріна Сабалєнка здобула другу перемогу на Підсумковому турнірі 2025. У другому турі в межах групи "Штеффі Граф" білоруска обіграла американку Джессіку Пегулу (5).

Гра тривала 2 години 4 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 2:6, 6:3.

У виріщальному сеті Пегула першою зробила брейк, повівши 2:1, мала гейм-пойнт на наступній своїй подачі, однак програла чотири гейми поспіль і зрештою матч.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, 4 листопада

Аріна Сабалєнка (-) – Джессіка Пегула (США) 6:4, 2:6, 6:3

Це була дванадцята очна зустріч суперниць, Пегула перемогла тільки тричі.

Обидві тенісистки виступають у групі "Штеффі Граф". Уже втратила шанси на вихід у півфінал італійка Жасмін Паоліні (8). Сабалєнка лідирує з двома перемогами, по одному виграшу в Пегули та чинної чемпіонки Підсумкового турніру Коко Гофф (3, США). Ці три тенісистки розіграють дві путівки до плейоф в останньому турі.

6 листопада Сабалєнка зустрінеться з Гофф, а Пегула зіграє проти Паоліні.

Нагадаємо, що трохи раніше у другому турі Підсумкового турніру Гофф упевнено перемогла Паоліні в двох сетах.