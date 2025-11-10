У першій десятці одна зміна, Олійникова знову з персональним рекордом в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 10 листопада, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Вісімка найкращих тенісисток світу минулого тижня виступала на Підсумковому турнірі в Ер-Ріяді, однак великих змін у першій десятці не сталося. Тільки тріумфаторка змагань, казахстанка Єлена Рибакіна, піднялася з шостого на п'яту позицію, потіснивши американку Джессіку Пегулу. Лідирувати продовжує "нейтралка" Аріна Сабалєнка.

Всі українки, що перебувають у топ-100, завершили сезон раніше, тож Еліна Світоліна залишилася 14-ю, Марта Костюк – 26-ю, а Даяна Ястремська – 27-ю.

Другий тиждень поспіль особистий рекорд покращує Олександра Олійникова. Після чемпіонства в аргентинському Тукумані вона піднялася на 23 сходинки, стала четвертою ракеткою України і посідає 109 позицію.

Юлія Стародубцева зробила крок назад і знаходиться на 116 місці.

Дар'я Снігур (158) втратила 8 рядків і опинилася нижче за Ангеліну Калініну (157).

На один рядок опустилася Анастасія Соболєва, вона знаходиться на 273 місці.

Вероніка Подрез зробила чотири кроки вгору, вкотре покращивши особисте досягнення, і йде 312-ю.

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 10870; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8395; (3). Коко Гофф (США) – 6763; (4). Аманда Анісімова (США) – 6287; (6). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5850; (5). Джессіка Пегула (США) – 5583; (7). Медісон Кіз (США) – 4335; (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4325; (9). Мірра Андрєєва (-) – 4319; (10). Єкатерина Александрова (-) – 3375;

...

14 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 2595;

26 (26). Марта Костюк (Україна) – 1659;

27 (27). Даяна Ястремська (Україна) – 1604;

109 (132). Олександра Олійникова (Україна) – 694;

116 (115). Юлія Стародубцева (Україна) – 671;

157 (159). Ангеліна Калініна (Україна) – 462;

158 (150). Дар'я Снігур (Україна) – 461;

273 (272). Анастасія Соболєва (Україна) – 258;

312 (316). Вероніка Подрез (Україна) – 207.

Нагадаємо, що Єлена Рибакіна потрапила у скандал після перемоги на Підсумковому турнірі в Ер-Ріяді.