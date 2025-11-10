У першій десятці одна зміна, Олійникова знову з персональним рекордом в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 10 листопада, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Вісімка найкращих тенісисток світу минулого тижня виступала на Підсумковому турнірі в Ер-Ріяді, однак великих змін у першій десятці не сталося. Тільки тріумфаторка змагань, казахстанка Єлена Рибакіна, піднялася з шостого на п'яту позицію, потіснивши американку Джессіку Пегулу. Лідирувати продовжує "нейтралка" Аріна Сабалєнка.
Всі українки, що перебувають у топ-100, завершили сезон раніше, тож Еліна Світоліна залишилася 14-ю, Марта Костюк – 26-ю, а Даяна Ястремська – 27-ю.
Другий тиждень поспіль особистий рекорд покращує Олександра Олійникова. Після чемпіонства в аргентинському Тукумані вона піднялася на 23 сходинки, стала четвертою ракеткою України і посідає 109 позицію.
Юлія Стародубцева зробила крок назад і знаходиться на 116 місці.
Дар'я Снігур (158) втратила 8 рядків і опинилася нижче за Ангеліну Калініну (157).
На один рядок опустилася Анастасія Соболєва, вона знаходиться на 273 місці.
Вероніка Подрез зробила чотири кроки вгору, вкотре покращивши особисте досягнення, і йде 312-ю.
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10870;
- (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8395;
- (3). Коко Гофф (США) – 6763;
- (4). Аманда Анісімова (США) – 6287;
- (6). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5850;
- (5). Джессіка Пегула (США) – 5583;
- (7). Медісон Кіз (США) – 4335;
- (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4325;
- (9). Мірра Андрєєва (-) – 4319;
- (10). Єкатерина Александрова (-) – 3375;
...
14 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 2595;
26 (26). Марта Костюк (Україна) – 1659;
27 (27). Даяна Ястремська (Україна) – 1604;
109 (132). Олександра Олійникова (Україна) – 694;
116 (115). Юлія Стародубцева (Україна) – 671;
157 (159). Ангеліна Калініна (Україна) – 462;
158 (150). Дар'я Снігур (Україна) – 461;
273 (272). Анастасія Соболєва (Україна) – 258;
312 (316). Вероніка Подрез (Україна) – 207.
Нагадаємо, що Єлена Рибакіна потрапила у скандал після перемоги на Підсумковому турнірі в Ер-Ріяді.