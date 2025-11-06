Анісімова прокоментувала вихід у півфінал першого в її кар'єрі Підсумкового турніру

Американська тенісистка Аманда Анісімова прокоментувала свій вихід у півфінал на дебютному Підсумковому турнірі, який відбувається у саудівському Ер-Ріяді. Напередодні у третьому турі групи "Серена Вільямс" Анісімова перемогла свою пряму конкуренту за друге місце у квартеті, польку Ігу Швьонтек.

Слова спортсменки наводить офіційний сайт WTA-туру.

"Думаю, з боку матч виглядав як справжні американські гірки. Це була дуже складна битва, але з Ігою по-іншому й бути не може. Я просто сказала собі, що повинна вийти на корт і показати свій найкращий теніс: ризикувати, атакувати, виходити вперед. І, чесно, я дійсно отримала задоволення від цього виклику", – розповіла Аманда секрет своєї перемоги над Швьонтек.

Анісімова вважає, що її успіхи поточного сезону є наслідком величезної роботи, виконаної протягом року.

"Це дійсно щось особливе. Я навіть жартувала з сестрою, що у мене зазвичай не складається з завершенням сезону: останні турніри року у мене рідко бувають вдалими. Тому цього разу я сказала собі: зроби все, щоб це змінити. Я знала, що тут буде неймовірно складно, але хотіла зробити максимум і залишитися на турнірі якомога довше. Тому зараз я просто дуже щаслива, що вийшла в півфінал. Це велика честь і нагорода за всю роботу, яку ми з командою проробили цього року".

Нагадаємо, що першу позицію у групі "Серена Вільямс" на Підсумковому турнірі з трьома перемогами у трьох матчах посіла казахстанка Єлена Рибакіна. Анісімова стала другою з двома звитягами.