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Снігур завершила виступи на турнірі ITF в Іспанії на стадії півфіналу

Станіслав Матусевич — 19 липня 2025, 15:10
Снігур завершила виступи на турнірі ITF в Іспанії на стадії півфіналу
Дар'я Снігур
btu.org.ua

Дар'я Снігур (201) не змогла вийти у фінал на турнірі серії ITF W75, який проходить у іспанській Віторії-Гастейс. У півфінальному матчі українка поступилася польці Лінді Климовичовій (212).

Матч тривав 1 годину 21 хвилину і завершився з рахунком 6:4, 7:6(1).

За поєдинок Снігур 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 10 ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

ITF W75, Vitoria-Gasteiz
Віторія-Гастейс, Іспанія, хард
Призовий фонд: $60,000
Півфінал, 19 липня

Лінда Климовичова (Польща) – Дар'я Снігур (Україна) 6:4, 7:6(1)

Тенісистки раніше не зустрічалися. У фіналі змагань Климовичова зіграє з Юстіною Мікульскіте (214, Литва).

Нагадаємо, що раніше Дар'я Снігур впевнено подолала перше коло турніру у Вікторії-Гастейс, перемігши чешку Анету Лабоуткову (619). У другому раунді змагань українка здолала американку Еллі Шопп (736), а у чвертьфіналі на відмові пройшла китаянку Ханью Гуо.

ITF Дар'я Снігур

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