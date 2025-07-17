Снігур зіграє у чвертьфіналі турніру ITF в Іспанії

Дар'я Снігур (201) вийшла у чвертьфінал на турнірі серії ITF W75, який проходить у іспанській Віторії-Гастейс. У матчі другого кола українка перемогла американку Еллі Шопп (736).

Матч тривав 1 годину 33 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:4.

За поєдинок Снігур 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

ITF W75, Vitoria-Gasteiz

Віторія-Гастейс, Іспанія, хард

Призовий фонд: $60,000

Друге коло, 17 липня

Дар'я Снігур (Україна) – Еллі Шопп (США) 6:4, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Снігур зіграє з переможницею матчу між Ханью Гуо (271, Китай) та Джиною Марі Дітманн (728, Німеччина).

Нагадаємо, що напередодні Дар'я Снігур впевнено подолала перше коло турніру у Вікторії-Гастейс, перемігши чешку Анету Лабоуткову (619).