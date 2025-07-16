Снігур легко вийшла у друге коло турніру ITF в Іспанії

Дар'я Снігур (201) впевнено стартувала на турнірі серії ITF W75, який проходить у іспанській Віторії-Гастейс, перемігши чешку Анету Лабоуткову (619) з рахунком 6:3, 6:1.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин.

ITF W75, Vitoria-Gasteiz

Віторія-Гастейс, Іспанія, хард

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 16 липня

Дар'я Снігур (Україна) – Анета Лабоуткова (Чехія) 6:3, 6:1

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Снігур зіграє з Еллі Шопп (736, США).

Нагадаємо, що в оновленому рейтинг-листі WTA від 14 липня Снігур залишила топ-200 найкращих тенісисток планети.