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Снігур легко вийшла у друге коло турніру ITF в Іспанії

Станіслав Матусевич — 16 липня 2025, 12:58
Снігур легко вийшла у друге коло турніру ITF в Іспанії
Дар'я Снігур
Instagram Дар'ї Снігур

Дар'я Снігур (201) впевнено стартувала на турнірі серії ITF W75, який проходить у іспанській Віторії-Гастейс, перемігши чешку Анету Лабоуткову (619) з рахунком 6:3, 6:1.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин.

ITF W75, Vitoria-Gasteiz
Віторія-Гастейс, Іспанія, хард
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 16 липня

Дар'я Снігур (Україна) – Анета Лабоуткова (Чехія) 6:3, 6:1

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Снігур зіграє з Еллі Шопп (736, США).

Нагадаємо, що в оновленому рейтинг-листі WTA від 14 липня Снігур залишила топ-200 найкращих тенісисток планети.

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Дар'я Снігур

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