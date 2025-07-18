Снігур без проблем вийшла у півфінал турніру ITF в Іспанії

Дар'я Снігур (201) вийшла у півфінал на турнірі серії ITF W75, який проходить у іспанській Віторії-Гастейс. У чвертьфінальному матчі суперниця українки, китаянка Ханью Гуо (271), відмовилася від продовження боротьби у середині другого сету, взявши до того лише один гейм з десяти зіграних.

Матч тривав 50 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 3:1. відмова Гуо.

До моменту зняття китаянки Снігур 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, не помилялася на подачі та не мала жодного брейк-пойнту.

ITF W75, Vitoria-Gasteiz

Віторія-Гастейс, Іспанія, хард

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 18 липня

Дар'я Снігур (Україна) – Ханью Гуо (Китай) 6:0, 3:1, відмова Гуо

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Снігур зіграє з переможницею матчу між Ізабеллою Шиніковою (365, Болгарія) та Ліндою Климовичовою (212, Польща).

Нагадаємо, що раніше Дар'я Снігур впевнено подолала перше коло турніру у Вікторії-Гастейс, перемігши чешку Анету Лабоуткову (619). У другому раунді змагань українка здолала американку Еллі Шопп (736).