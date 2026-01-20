Українська правда
18 ракетка світу з Росії примудрилася програти німецькій ветеранці, ведучи 6:0, 5:2

Станіслав Матусевич — 20 січня 2026, 13:03
Лаура Зігемунд
Instagram

Російська тенісистка Людмила Самсонова (18) поступилася 37-річній німкені Лаурі Зігемунд (48) у першому колі Australian Open з рахунком 6:0, 5:7, 4:6.

Окремої уваги заслуговує факт, що Самсонова вела 6:0, 5:2 й за рахунку 5:3 у другому сеті мала подвійний матч-пойнт на прийомі, однак завершити зустріч на свою користь все одно не змогла.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Перше коло, 20 січня

Лаура Зігемунд (Китай) – Людмила Самсонова (-) 0:6, 7:5, 6:4

Суперниці зустрічалися вп'яте, німкеня виграла три останні поєдинки. У наступному колі змагань Зігемунд зіграє проти переможниці австралійського дербі між Кімберлі Біррелл (76) та Медісон Інгліс (168).

Нагадаємо, що з шести українок, які стартували на Australian Open в одиночному розряді, бар'єр першого кола зуміла подолати лише Еліна Світоліна. Марта Костюк, Даяна ЯстремськаЮлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна свої матчі програли.

